"خبر غير سار" بشأن أسعار الدولار

– اقتصادي

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي صباح اليوم الثلاثاء، ارتفاعا مقابل الدينار العراقي.





بيع 143750 ديناراً لكل 100 دولار



شراء 141750 ديناراً لكل 100 دولار







بيع 142500 دينار لكل 100 دولار



شراء 141500 لكل 100 دولار







بيع 143500 دينار لكل 100 دولار



شراء 141500 دينار لكل 100 دولار

وجاءت أسعار الدولار في الأسواق المحلية كالاتي:بيع 143750 ديناراً لكل 100 دولارشراء 141750 ديناراً لكل 100 دولاربيع 142500 دينار لكل 100 دولارشراء 141500 لكل 100 دولاربيع 143500 دينار لكل 100 دولارشراء 141500 دينار لكل 100 دولار