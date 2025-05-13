ارتفاع جديد بأسعار النفط

وبلغ سعر مزيج 65.55 دولاراً للبرميل، بعدما أغلق أمس عند 64.92 دولاراً.وسجل سعر الخام الأمريكي 62.59 دولاراً للبرميل، في حين كان قد أغلق أمس عند 61.95 دولاراً.وجاء هذا الصعود بالأسعار في ظل توقعات بتزايد الطلب العالمي على النفط، لا سيما من جانب والهند، إلى جانب تراجع المخزونات الأمريكية وفق أحدث بيانات .