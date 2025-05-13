الدولار يسجل تراجعاً جديداً في بغداد



انخفضت أسعار صرف الدولار مقابل الدينار، اليوم الثلاثاء، في أسواق ، مع إغلاق البورصة.



أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142650 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142850 ديناراً مقابل 100 دولار.



اما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.