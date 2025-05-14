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عالميا.. أسعار النفط تتراجع مع حرب الرسوم
اقتصاد
2025-05-14 | 02:38
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
624 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
انخفضت أسعار النفط قرب أعلى مستوياتها في أسبوعين في التعاملات المبكرة، يوم الأربعاء، بدعم من اتفاق بين
الولايات المتحدة
والصين على خفض الرسوم
الجمركية
المتبادلة مؤقتا وانخفاض الدولار الأمريكي.
وانخفضت
العقود الآجلة لخام برنت
بمقدار 10 سنتات، أي ما يعادل 0.15%، بحلول الساعة الـ 00:08 بتوقيت غرينتش، لتصل إلى 66.53 دولارًا للبرميل.
وتراجع خام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي بمقدار 7 سنتات، أي ما يعادل 0.11%، ليصل إلى 63.60 دولارًا.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.67% يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات أن معدل التضخم في
الولايات المتحدة
كان أقل من المتوقع . ويؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض تكلفة النفط على حائزي العملات الأخرى، مما يزيد الطلب عليه.
وحظيت السوق بدعم من الانخفاضات المعلنة في مخزونات البنزين والمقطرات في الولايات المتحدة، وهي علامة على مرونة الطلب على الوقود.
ومن المقرر أن تصدر بيانات المخزون الأسبوعية الرسمية من
إدارة معلومات الطاقة الأمريكية
اليوم الأربعاء في الساعة الـ 10:30 صباحا بتوقيت
شرق الولايات المتحدة
(1430
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