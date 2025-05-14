عالميا.. أسعار النفط تتراجع مع حرب الرسوم

وانخفضت بمقدار 10 سنتات، أي ما يعادل 0.15%، بحلول الساعة الـ 00:08 بتوقيت غرينتش، لتصل إلى 66.53 دولارًا للبرميل.وتراجع خام غرب الوسيط الأمريكي بمقدار 7 سنتات، أي ما يعادل 0.11%، ليصل إلى 63.60 دولارًا.وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات، بنسبة 0.67% يوم الثلاثاء بعد أن أظهرت بيانات أن معدل التضخم في كان أقل من المتوقع . ويؤدي ضعف الدولار إلى انخفاض تكلفة النفط على حائزي العملات الأخرى، مما يزيد الطلب عليه.وحظيت السوق بدعم من الانخفاضات المعلنة في مخزونات البنزين والمقطرات في الولايات المتحدة، وهي علامة على مرونة الطلب على الوقود.ومن المقرر أن تصدر بيانات المخزون الأسبوعية الرسمية من اليوم الأربعاء في الساعة الـ 10:30 صباحا بتوقيت (1430