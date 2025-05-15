عالميا.. انخفاض جديد في أسعار النفط

وبحلول الساعة 03:46 بتوقيت غرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام غرب الوسيط الأميركي 1.31 دولار أو ما يعادل 2.07% لتسجل 61.84 دولارا، بعد تراجعها بنسبة 0.8% امس الأربعاء، في حين خسرت عقود نحو 2% لتبلغ 64.76 دولارا.وأظهرت بيانات الأميركية أن مخزونات الخام ارتفعت بمقدار 3.5 ملايين برميل لتصل إلى 441.8 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في التاسع من مايو/ آيار، في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 1.1 مليون برميل.كما أظهرت بيانات زيادة أكبر بلغت 4.3 ملايين برميل في مخزونات الخام خلال الأسبوع نفسه.ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه (أوبك) وحلفاؤها ضمن تحالف أوبك+، زيادة الإنتاج، فيما خفّضت أمس الأربعاء من توقعاتها لنمو إمدادات النفط من ومنتجين آخرين من خارج التحالف خلال العام الحالي.