الدولار يواصل حالة عدم الاستقرار في بغداد

واصل سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي، تذبذبه في محال وشركات الصرافة بالعاصمة ، مساء اليوم الجمعة.

وسجلت أسعار البيع 143.250 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141.250 دينار مقابل 100 دولار.

