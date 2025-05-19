ارتفاع أسعار الدولار في العراق

– اقتصاد

ارتفعت أسعار صرف الدولار اليوم الاثنين، مقابل الدينار في الأسواق المحلية العراقية بعد اغلاق البورصتين الرئيسيتين.



سعر البيع: 143,250

سعر الشراء: 142,250

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سعر البيع: 142,250

سعر الشراء: 141,250

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سعر البيع: 143,250

سعر الشراء: 142,250

سعر البيع: 143,250سعر الشراء: 142,250سعر البيع: 142,250سعر الشراء: 141,250سعر البيع: 143,250سعر الشراء: 142,250