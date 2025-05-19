بعد رحلة الانتعاش.. الدولار يسجل هبوطاً جديداً

وأدت الأنباء إلى تراجع الدولار، الذي تعافى الأسبوع الماضي، مقابل العملات الرئيسية الأخرى بعد مكاسب دامت لأربعة أسابيع متتالية بدعم من تنامي التفاؤل حيال إبرام لاتفاقات تجارية وتحسن العلاقات مع الذي خفف المخاوف من ركود عالمي.وانخفض الدولار اليوم إلى 144.665 ين، وهو أدنى مستوى له منذ الثامن من مايو/ أيار، وهبط في أحدث التعاملات 0.4% إلى 145.07. كما انخفض إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع عند 0.8317 .في غضون ذلك، ارتفع اليورو 0.7% إلى 1.1248 دولار بعد أن سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ التاسع من مايو/ أيار.وارتفع الجنيه الإسترليني أيضاً مقابل الدولار إذ تقدم 0.6% إلى 1.3363 دولار.وفي وقت سابق من الجلسة، ارتفع الإسترليني إلى أعلى مستوى له منذ 30 أبريل/ نيسان بعد أن توصلت اليوم الاثنين لاتفاق جديد هو الأكبر بشأن العلاقات الدفاعية والتجارية مع منذ خروجها من التكتل.وارتفع الدولار 0.66%إلى 0.6444 دولار بعد خسائر لثلاثة أيام. وزاد الدولار النيوزيلندي 0.5% إلى 0.5911 دولار.