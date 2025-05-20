ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق

وارتفعت اسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت امس الاثنين 142150 دينارا مقابل 100 دولار، أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في ارتفعت حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.