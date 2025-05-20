ارتفاع للدولار في بغداد

سجلت أسعار صرف الدولار، ارتفاعا مقابل الدينار، مساء اليوم الثلاثاء، في أسواق بالتزامن مع إغلاق البورصة.

أسعار الدولار ارتفعت بشكل طفيف مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 142550 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142450 ديناراً مقابل 100 دولار.



أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت، حيث بلغ سعر البيع 143500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141500 دينار مقابل 100 دولار.