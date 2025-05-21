الدولار يتجه لانخفاض جديد في أسواق بغداد

أسعار الدولار انخفضت مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية الرئيسيتين في لتسجل 142250 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142700 دينار مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت حيث بلغ سعر البيع 143250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141250 ديناراً مقابل 100 دولار.