بفعل المحادثات النووية وارتفاع المخزونات الامريكية.. استقرار أسعار النفط

وارتفعت أربعة سنتات إلى 64.95 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب الوسيط الأمريكي عشرة سنتات إلى 61.67 دولار.وانخفضت أسعار الخامين القياسيين في وقت سابق من الجلسة بعد أن سجلت مخزونات الخام والوقود في زيادات مفاجئة الأسبوع الماضي، حسبما قالت يوم الأربعاء، مع ارتفاع واردات الخام إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع وتراجع الطلب على البنزين والمقطرات.قال إمريل جميل، كبير المحللين في شركة أبحاث النفط LSEG: "إنّ الزيادة المفاجئة في المخزونات التي أعلنتها الأمريكية ستُشكّل ضغطًا هبوطيًا، لا سيما على خام غرب تكساس الوسيط".