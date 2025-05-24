تعرف على أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

وسجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍ في العاصمة ‍‍ ، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 668 الف دينار، وسعر الشراء 664 الف دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب سجل عند 638 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 634 الفاً.وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 670 الف دينار و680 ألفاً، البيع مثقال الذهب العراقي بين 640 الفا و650 الف دينار.