مع إغلاق البورصة.. "الورقة" دون الـ142 ألف دينار

وسجلت اسعار الدولار انخفاضا مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 142100 دينار مقابل 100 دولار.أما اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت حيث بلغ سعر البيع 143000 عراقي مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 141000 دينار مقابل 100 دولار.