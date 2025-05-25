السومرية تنشر أسعار صرف الدولار في العراق اليوم

وانخفضت أسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141950 ديناراً مقابل 100 دولار، فيما سجلت أمس السبت 142100 دينار مقابل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق في استقرت، حيث بلغ سعر البيع 143000 دينار عراقي مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 141000دينار مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.