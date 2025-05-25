الانخفاض متواصل.. سعر جديد للدولار في بغداد

وانخفض سعر صرف الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية ليسجل 141,650 ديناراً مقابل كل 100 دولار، بعدما كان قد سجل صباح اليوم 141,950 ديناراً.أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 142,750 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 140,750 ديناراً.