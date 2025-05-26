أسعار النفط ترتفع "ربع دولار" بعد تمديد محادثات ترامب واوروبا

وارتفعت 26 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 65.04 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 61.77 دولار للبرميل.وقال ، محلل السوق في آي جي: "شهدت أسعار النفط الخام وعقود الأسهم الأميركية ارتفاعا جيدا هذا الصباح بعد أن مدد الرئيس الأميركي الموعد النهائي".وقال ترامب إنه وافق على تمديد الموعد النهائي لمحادثات التجارة مع حتى التاسع من يوليو/تموز بعد أن قالت ، رئيسة ، إن الاتحاد يحتاج إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق.وقالت شركة سيكامور إن عناوين التجارة والتعريفات ، إلى جانب المخاوف المالية المستمرة، ستكون العامل الرئيسي الذي يحدد معنويات المخاطرة والنفط الخام هذا الأسبوع.واصل وخام غرب تكساس الوسيط مكاسبهما بعد ارتفاعهما 0.5% عند التسوية يوم الجمعة مع تهدئة التقدم المحدود في المحادثات النووية بين وإيران للمخاوف بشأن عودة المزيد من النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية ومع قيام المشترين الأميركيين بتغطية مراكزهم قبل نهاية الأسبوع التي تستمر ثلاثة أيام بمناسبة .