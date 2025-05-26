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أسعار النفط ترتفع "ربع دولار" بعد تمديد محادثات ترامب واوروبا
اقتصاد
2025-05-26 | 01:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
741 شوهد
السومرية
نيوز-اقتصاد
ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين بعد أن مدد الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
الموعد النهائي لمحادثات التجارة مع
الاتحاد الأوروبي
، الامر الذي خفف المخاوف بشأن الرسوم
الجمركية
التي قد تضر بالاقتصاد العالمي.
وارتفعت
العقود الآجلة لخام برنت
26 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 65.04 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.39 بالمئة إلى 61.77 دولار للبرميل.
وقال
توني سيكامور
، محلل السوق في آي جي: "شهدت أسعار النفط الخام وعقود الأسهم الأميركية ارتفاعا جيدا هذا الصباح بعد أن مدد الرئيس الأميركي
ترامب
الموعد النهائي".
وقال ترامب إنه وافق على تمديد الموعد النهائي لمحادثات التجارة مع
الاتحاد الأوروبي
حتى التاسع من يوليو/تموز بعد أن قالت
أورسولا فون دير لاين
، رئيسة
المفوضية الأوروبية
، إن الاتحاد يحتاج إلى مزيد من الوقت للتوصل إلى اتفاق.
وقالت شركة سيكامور إن عناوين التجارة والتعريفات
الجمركية
، إلى جانب المخاوف المالية المستمرة، ستكون العامل الرئيسي الذي يحدد معنويات المخاطرة والنفط الخام هذا الأسبوع.
واصل
خام برنت
وخام غرب تكساس الوسيط مكاسبهما بعد ارتفاعهما 0.5% عند التسوية يوم الجمعة مع تهدئة التقدم المحدود في المحادثات النووية بين
الولايات المتحدة
وإيران للمخاوف بشأن عودة المزيد من النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية ومع قيام المشترين الأميركيين بتغطية مراكزهم قبل
عطلة
نهاية الأسبوع التي تستمر ثلاثة أيام بمناسبة
يوم الذكرى
.
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