أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

وسجلت أسعار الذهب، في أسواق العاصمة ‍‍ ، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوروبي 664 ألف دينار، وسعر الشراء 660 الف دينار.وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 تراوح بين 665 ألف دينار و675 ألفاً، وبيع مثقال الذهب العراقي تراوح بين 635 الفا و645 ألف دينار.