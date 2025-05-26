السعودية والكويت يكتشفان حقلا نفطيا جديدا

وتدفق النفط الخام من مكمن (وارة) في البئر شمال الوفرة (وارة برقان - 1) بمعدل كميات تجاوزت 500 برميل يوميا وبدرجة كثافة نوعية (26-27 API).ويعد هذا الاكتشاف الأول منذ استئناف عمليات الإنتاج في المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة في عام 2020، كما يعد ذا أهمية عالية، نظرا لما يحمله من أثر إيجابي ينعكس على مكانة البلدين وموثوقيتهما في إمداد العالم بالطاقة وقدرتهما في قطاع التنقيب والإنتاج.