النفط العراقية تقاضي حكومة إقليم كردستان

وذكرت رويترز ان " تعتبر العقود التي أبرمها مع شركتي "إتش كي إن إنرغي" و"غرب زاغروس" لتطوير حقلي الغاز " " و"توبخانة كردمير" قرب ، غير قانونية".وأضافت ان " تعتبر أن الصفقات تنتهك لأنها وقعت دون مشاركتها، بينما تصر على أنها تصرفت في إطار الاتفاقات السابقة".ويعد هذا التحدي القانوني أحدث عقبة أمام استئناف تدفق النفط عبر خط أنابيب النفط العراقي التركي، المتوقف منذ اذار 2023، رغم ضغوط .المصدر: رويترز