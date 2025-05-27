صادرات النفط العراقي في نيسان 2025 تنخفض 50 ألف برميل يوميًا

وكشف بيانات العراقية، أن صادرات اليومية من النفط الخام قد سجلت 3.65 مليون برميل يوميًا، بينما سجلت الصادرات المنقولة بحرًا -بحسب تقرير وحدة أبحاث الطاقة- نحو 3.3 مليون برميل يوميًا (من النفط الخام وحده).وكانت صادرات النفط العراقي قد سجلت -في شهر مارس/آذار الماضي- ارتفاعًا بنحو 42 ألف برميل يوميًا، مع تصدير 3.70 مليون برميل يوميًا (3.35 مليونًا من الخام وحده)، مقارنة مع صادرات شهر فبراير/شباط، التي سجلت نحو 3.398 مليون برميل.يشار إلى أن صادرات النفط العراقي في شهر يناير/كانون الثاني 2025، قد بلغت 3.33 مليون برميل، متفوقة على صادرات ديسمبر/كانون الأول، التي سجلت نحو 3 ملايين و259 ألف برميل يوميًا.أظهرت بيانات الحكومية "سومو" أن صادرات النفط العراقي في أبريل 2025 قد بلغت نحو 100 مليون و953 ألفًا و282 برميلًا، مقارنة مع صادرات مارس/آذار السابق له، التي بلغت نحو 106 ملايين و663 ألفًا و211 برميلًا.وبلغ مجموع صادرات النفط العراقي في أبريل/نيسان من الحقول النفطية في وسط وجنوي العراق، نحو 99 مليونًا و752 ألفًا و879 برميلًا، مقارنة مع صادرات مارس/آذار التي بلغت نحو 104 ملايين و740 ألفًا و398 برميلًا، في حين بلغ حجم الصادرات إلى 299 آلاف و819 برميلًا.وكشفت البيانات الصادرة عن وزارة النفط العراقية، أن إجمالي إيرادات صادرات النفط العراقي في أبريل/نيسان 2025، قد بلغت 6 مليارات و738 مليونًا و309 آلاف دولار أميركي.وفيما يخص صادرات في أبريل/نيسان من حقل ، فقط سجلت نحو 900 ألف برميل و584 برميلًا، مقارنة مع صادرات مارس/آذار التي سجلت نحو 1.613 مليون برميل.يُشار إلى أن صادرات النفط العراقي من الحقول الوسطى كانت قد بلغت في فبراير/شباط الماضي نحو 94 مليونًا و375 ألفًا و12 برميلًا، وذلك في مقابل نحو 102 مليونًا و310 آلاف و248 برميلًا في يناير/كانون الثاني السابق له.في حوار له مؤخرًا، كشف لشركة تسويق النفط "سومو" حجم صادرات النفط العراقي واتجاهاتها، موضحًا أن نحو 80% من إنتاج البلاد من النفط الخام يتجه إلى دول آسيا.وتطرَّق المسؤول -في الوقت نفسه- إلى التزام بلاده بالحصص الإنتاجية والتعويضات السابقة ضمن تحالف أوبك+، موضحًا أن هناك ما يسمى بـ"الإنتاج المستقل"، بجانب ضرورة حسم السوائل والمكثفات من حجم الإنتاج الإجمالي.وشهدت صادرات النفط العراقي خلال الربع الأول من العام الجاري 2025 تقلبات محدودة، مع التزام البلاد بالحصص الإنتاجية والتعويضات السابقة، لا سيما مع ارتفاع حجم الصادرات خلال الشهرين الأولين من العام الجاري.ويوضح الرسم البياني التالي -الذي أعدّته وحدة أبحاث الطاقة- صادرات النفط العراقي -المنقول بحرًا- في شهر أبريل/نيسان 2025:وكانت صادرات النفط العراقي قد انخفضت بوضوح في نهاية العام الماضي، وتحديدًا في شهري ديسمبر/كانون الأول ونوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي 2024، نتيجة التزام بالتخفيضات الطوعية ضمن اتفاق تحالف أوبك+.ويتوقع الخبراء أن تشهد صادرات العراق من النفط ارتفاعًا تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، مع إعلان مجموعة الـ8 الأعضاء في تحالف أوبك+، بدء إعادة الكميات المخفضة طوعيًا بدءًا من شهر أبريل/نيسان 2025، وفق ما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.يأتي ذلك في إطار التوازن الذي تسعى إليه الدول المنتجة، بما يضمن استقرار السوق العالمية للنفط، خاصة مع تأكيد العراقي ، في وقت سابق، التزام بلاده التام بالشراكة ضمن تحالف أوبك+.