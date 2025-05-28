تعاملات الاربعاء.. ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق

وسعر الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد بلغ 141,050 ديناراً لكل 100 دولار، بعد أن كان يوم أمس الثلاثاء 140,300 دينار، أما أسعار البيع في مكاتب الصيرفة المحلية في ارتفعت، حيث بلغ سعر البيع 142,000 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 140,000 دينار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.