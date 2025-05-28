زياد خلف: القطاع المصرفي العراقي يواجه تحديات في فتح علاقات مصرفية مراسلة

وقال خلف، خلال مشاركته في المؤتمر الثاني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المنعقد في العاصمة ، انه "لا تزال بعض الجهات الدولية تعُامِل كمصدر للمخاطرة، لا كشريك في الحل"، لافتاً إلى أن "الامتثال لا يجب أن يكون مشروطًا بالإقصاء، بل بالتدرج والتمكين".وأضاف، أن "رغم نجاحات القطاع المصرفي العراقي، إلا أن هذه المصارف لم تحظَ بالامتيازات والتسهيلات الدولية التي مُنحت لمصارف أخرى"، مشيرا إلى أنه "لا تزال بعض الجهات الدولية تعُامِل العراق كمصدر للمخاطرة، لا كشريك في الحل"، مطالباً "باشراك وتمكين القطاع المصرفي الخاص".