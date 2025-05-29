أسعار النفط ترتفع بعد حكم قضائي امريكي ضد ترامب

وارتفعت 78 سنتًا، أي ما يعادل 1.2%، لتصل إلى 65.68 دولارًا للبرميل، كما ارتفع خام غرب الوسيط الأمريكي 78 سنتًا، أي ما يعادل 1.3%، ليصل إلى 62.62 دولارًا للبرميل.وقضت محكمة تجارية أمريكية يوم الأربعاء بأن تجاوز صلاحياته بفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات من شركاء التجاريين، ولم يُطلب من المحكمة تناول بعض الرسوم الخاصة بقطاعات محددة، والتي فرضها ترامب على السيارات والصلب والألومنيوم، باستخدام قانون مختلف.وعزز الحكم شهية المخاطرة في الأسواق العالمية التي كانت تشعر بالقلق إزاء تأثير الرسوم على النمو الاقتصادي، لكن المحللين قالوا إن الإعفاء قد يكون مؤقتا فقط نظرا لأن قالت إنها ستستأنف الحكم، بحسب رويترز.