أبرز 5 مناجم في العراق.. معلومات عن ثروات معدنية غير مستغلة

فرغم هيمنة النفط على الاقتصاد في ، تحتضن البلاد ثروات معدنية ضخمة تتركّز في عدد من المناجم.وفي هذا السياق، فقد ظلّ قطاع التعدين في العراق مهمشًا لعقود طويلة، نتيجة التوترات السياسية والأمنية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت اهتمامًا متزايدًا بتفعيل هذا القطاع الحيوي؛ إذ تحاول اليوم جذب استثمارات دولية لإعادة إحياء هذه المناجم، ولا سيما مع التوجّه إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط.وتشير البيانات الجيولوجية والمسوحات إلى أن العراق يمتلك احتياطات هائلة من خامات مهمة مثل الكبريت والفوسفات والملح الصخري والحديد والمنغنيز، بعضها يصنّف بين الأكبر عالميًا، كما تكشف تقارير دولية عن أن العراق يتصدّر الاحتياطي الأول عالميًا من الكبريت الحر، بالإضافة إلى احتياطيات كبيرة من رمال السيليكا.ومع أن عمليات التعدين في كثير من هذه المواقع توقفت بسبب الحروب أو الإرهاب، فإن العديد من المشروعات لإعادة التأهيل والاستثمار ما زالت قيد البحث.يُعد منجم المشراق في أحد أبرز 5 مناجم في العراق ومن أكبر مناجم الكبريت الطبيعي في العالم، إذ يحتوي على احتياطيات ضخمة من الكبريت الطبيعي القريب من سطح الأرض.ويُستخرج الكبريت من المنجم بطريقة الاستخلاص بالانصهار، ويُستعمل في صناعات الأسمدة والمنتجات النفطية ومعالجة المياه.بدأ استغلال المنجم منذ الستينيات وبلغ ذروته في السبعينيات، لكنه توقف بعد عام 2003، ورغم وجود خطط لإعادة تأهيله؛ فلا يزال المنجم خارج الخدمة.ويتكون منجم المشراق من 3 حقول، يُقدر احتياطي الحقل الأول بنحو 23.5 مليون طن، وتبلغ احتياطيات الحقل الثاني 65.8 مليون طن، ويبلغ احتياطي الحقل الثالث 224 مليون طن.يشار إلى أن منجم المشراق تعرّض لدمار واسع خلال حقبة سيطرة تنظيم داعش، إذ أشعل التنظيم النيران في مخازن الكبريت عام 2016، مسبّبًا بيئية نادرة.يقع منجم عكاشات بمحافظة ، ويُعد من أغنى المواقع بالفوسفات في الشرق الأوسط، بإجمالي احتياطي يُقدّر بأكثر من 7 مليارات طن، ليظهر ضمن أبرز 5 مناجم في العراق.ويُستعمل الفوسفات المستخرج في صناعة الأسمدة وحمض الفوسفوريك والأعلاف الحيوانية، وتُقدّر احتياطياته في الغربية للعراق بأكثر من 10 مليارات طن.ويضم المنجم مقلعًا مفتوحًا ومحطة للمعالجة وخط سكك حديدية يربطه بمصنع القائم، لكن البنى التحتية تضرّرت بفعل الحروب والإرهاب، إذ توقفت عمليات الإنتاج لسنوات طويلة، وهناك مساعٍ لإعادة تشغيله ضمن شراكات استثمارية.في جنوب العراق، يقع منجم السماوة، أحد أبرز 5 مناجم في العراق المتخصصة باستخراج الملح الصخري.ويتميز خام الملح هناك بجودته العالية وتكوينه الرسوبي النقي، ويُستعمل في الصناعات الغذائية والكيميائية، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.ويعمل المنجم يعمل بشكل متقطع وتديره للصناعات التعدينية، إذ يعاني نقصًا في الاستثمارات، لكنه يغطّي جزءًا مهمًا من احتياجات السوق المحلية، مع إمكان تطويره ليصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الملح.تمتلك في إقليم مناطق واعدة لرواسب الحديد، لا سيما في قرة داغ وبيرسبي؛ إذ تحتوي الصخور الرسوبية على خامات الهيماتيت والماغنيتيت بنسب تركيز تتراوح بين 30 و45%.ورغم هذه المؤشرات الجيدة، فلم يُستغل أي من هذه المناجم تجاريًا حتى الآن.