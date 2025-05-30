Alsumaria Tv
Alsumaria TV
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
الانتخابات النيابية 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
النصر يتحرك نحو بديل رونالدو.. ما علاقة برشلونة
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الصفحة الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

أبرز 5 مناجم في العراق.. معلومات عن ثروات معدنية غير مستغلة

اقتصاد

2025-05-30 | 03:37
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أبرز 5 مناجم في العراق.. معلومات عن ثروات معدنية غير مستغلة
1,111 شوهد

السومرية نيوز – اقتصاد

تكشف أبرز 5 مناجم في العراق عن خريطة ثروات معدنية لا تزال غير مستغلة حتى الآن، وذلك بعد عقود طويلة من التحديات الأمنية التي شهدتها البلاد، أدّت إلى إهمال هذه الموارد.

ووفقًا لمنصة الطاقة المتخصصة؛ فرغم هيمنة النفط على الاقتصاد في العراق، تحتضن البلاد ثروات معدنية ضخمة تتركّز في عدد من المناجم.

ومن أبرز المعادن في العراق: الكبريت والفوسفات، بالإضافة إلى الملح الصخري، إلى جانب معادن إستراتيجية مثل الحديد والمنغنيز والزنك والرصاص.

وتمثل أبرز 5 مناجم في العراق فرصة اقتصادية واعدة، لكنها تواجه تحديات كبيرة تتعلق بالبنية التحتية والاستثمار.

وفي هذا السياق، فقد ظلّ قطاع التعدين في العراق مهمشًا لعقود طويلة، نتيجة التوترات السياسية والأمنية، إلا أن السنوات الأخيرة شهدت اهتمامًا متزايدًا بتفعيل هذا القطاع الحيوي؛ إذ تحاول الحكومة العراقية اليوم جذب استثمارات دولية لإعادة إحياء هذه المناجم، ولا سيما مع التوجّه إلى تنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد على النفط.

وتشير البيانات الجيولوجية والمسوحات إلى أن العراق يمتلك احتياطات هائلة من خامات مهمة مثل الكبريت والفوسفات والملح الصخري والحديد والمنغنيز، بعضها يصنّف بين الأكبر عالميًا، كما تكشف تقارير دولية عن أن العراق يتصدّر الاحتياطي الأول عالميًا من الكبريت الحر، بالإضافة إلى احتياطيات كبيرة من رمال السيليكا.

ومع أن عمليات التعدين في كثير من هذه المواقع توقفت بسبب الحروب أو الإرهاب، فإن العديد من المشروعات لإعادة التأهيل والاستثمار ما زالت قيد البحث.

ومن بين أبرز 5 مناجم في العراق، يبرز منجم المشراق للكبريت، ومنجم عكاشات للفوسفات، ومنجم السماوة للملح، إضافة إلى مناجم الحديد والمنغنيز في السليمانية، فضلًا عن مواقع الزنك والرصاص في إقليم كردستان؛ إذ توفّر هذه المواقع خريطة جيولوجية فريدة، يمكن أن تضع العراق في مقدمة الدول المنتجة للمعادن بالمنطقة.

منجم المشراق
يُعد منجم المشراق في محافظة نينوى جنوب الموصل أحد أبرز 5 مناجم في العراق ومن أكبر مناجم الكبريت الطبيعي في العالم، إذ يحتوي على احتياطيات ضخمة من الكبريت الطبيعي القريب من سطح الأرض.

ويُستخرج الكبريت من المنجم بطريقة الاستخلاص بالانصهار، ويُستعمل في صناعات الأسمدة والمنتجات النفطية ومعالجة المياه.

بدأ استغلال المنجم منذ الستينيات وبلغ ذروته في السبعينيات، لكنه توقف بعد عام 2003، ورغم وجود خطط لإعادة تأهيله؛ فلا يزال المنجم خارج الخدمة.

ويتكون منجم المشراق من 3 حقول، يُقدر احتياطي الحقل الأول بنحو 23.5 مليون طن، وتبلغ احتياطيات الحقل الثاني 65.8 مليون طن، ويبلغ احتياطي الحقل الثالث 224 مليون طن.

يشار إلى أن منجم المشراق تعرّض لدمار واسع خلال حقبة سيطرة تنظيم داعش، إذ أشعل التنظيم النيران في مخازن الكبريت عام 2016، مسبّبًا كارثة بيئية نادرة.

منجم عكاشات
يقع منجم عكاشات بمحافظة الأنبار، ويُعد من أغنى المواقع بالفوسفات في الشرق الأوسط، بإجمالي احتياطي يُقدّر بأكثر من 7 مليارات طن، ليظهر ضمن أبرز 5 مناجم في العراق.

ويُستعمل الفوسفات المستخرج في صناعة الأسمدة وحمض الفوسفوريك والأعلاف الحيوانية، وتُقدّر احتياطياته في الصحراء الغربية للعراق بأكثر من 10 مليارات طن.

ويضم المنجم مقلعًا مفتوحًا ومحطة للمعالجة وخط سكك حديدية يربطه بمصنع القائم، لكن البنى التحتية تضرّرت بفعل الحروب والإرهاب، إذ توقفت عمليات الإنتاج لسنوات طويلة، وهناك مساعٍ لإعادة تشغيله ضمن شراكات استثمارية.

منجم السماوة
في محافظة المثنى جنوب العراق، يقع منجم السماوة، أحد أبرز 5 مناجم في العراق المتخصصة باستخراج الملح الصخري.

ويتميز خام الملح هناك بجودته العالية وتكوينه الرسوبي النقي، ويُستعمل في الصناعات الغذائية والكيميائية، حسبما طالعته منصة الطاقة المتخصصة.

ويعمل المنجم يعمل بشكل متقطع وتديره الشركة العامة للصناعات التعدينية، إذ يعاني نقصًا في الاستثمارات، لكنه يغطّي جزءًا مهمًا من احتياجات السوق المحلية، مع إمكان تطويره ليصبح مركزًا إقليميًا لتصدير الملح.

الحديد والمنغنيز
تمتلك محافظة السليمانية في إقليم كردستان مناطق واعدة لرواسب الحديد، لا سيما في قرة داغ وبيرسبي؛ إذ تحتوي الصخور الرسوبية على خامات الهيماتيت والماغنيتيت بنسب تركيز تتراوح بين 30 و45%.

ورغم هذه المؤشرات الجيدة، فلم يُستغل أي من هذه المناجم تجاريًا حتى الآن.
 
وبالنسبة للمنغنيز، يوجد في مناطق مثل سوران ودهوك، لكن عمليات الاستكشاف ما زالت أولية؛ إذ تمثل عوامل مثل غياب البنية التحتية ووسائل النقل، بالإضافة إلى ضعف التمويل، أبرز المعوقات أمام تطوير هذه المواقع.

الزنك والرصاص
تظهر مؤشرات على وجود رواسب من الزنك والرصاص بنوعيات جيدة، ضمن تكوينات كربونية استبدالية من نوع "إم في تي" (MVT) في المناطق الجبلية قرب الحدود التركية والإيرانية، مثل ميرگسور وزاخو وقلعة دزه.

وتشمل المعادن الرئيسة هناك الغالينا والسفاليرايت، إلى جانب الباريت والفلورايت، وفق تقارير طالعتها منصة الطاقة المتخصصة.

ورغم وجود هذه الثروات؛ فلم تُستغل المناجم حتى الآن، لكنها تشكّل فرصة ذهبية لخطط العراق المستقبلية لتطوير قطاع التعدين.

الخلاصة، فإن أبرز 5 مناجم في العراق ليست مجرّد مواقع تعدين، بل تشكّل فرصة اقتصادية نادرة بإمكانها إحداث تحول جذري في الاقتصاد العراقي إذا استُثمِرت بالشكل الصحيح، من خلال شراكات دولية وبنى تحتية مدروسة.

وتتركّز معظم المناجم في غرب العراق (الأنبار) وشماله (كردستان)، في حين توجد خامات أخرى في وسط البلاد وجنوبها، وتسعى الحكومة العراقية حاليًا إلى جذب استثمارات أجنبية لتطوير القطاع المعدني.
>> تابع قناة السومرية على  منصة X

أبرز 5 مناجم في العراق

معلومات عن ثروات معدنية غير مستغلة

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
عشرين
Play
عشرين
تشرين.. خيم الميدان وكراسي البرلمان - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-29
Play
تشرين.. خيم الميدان وكراسي البرلمان - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-29
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل علي عصام - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-29
Play
الممثل علي عصام - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-29
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١ أيار الى ٦ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-29
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١ أيار الى ٦ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-29
Play
نشرة ٢٩ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
29-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-29
Play
29-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-29
Live Talk
Play
Live Talk
الرسم التشكيلي من منظور الشباب - الحلقة ٤٠ | 2025
10:30 | 2025-05-29
Play
الرسم التشكيلي من منظور الشباب - الحلقة ٤٠ | 2025
10:30 | 2025-05-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
Play
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
Play
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
Play
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
من الأخير
Play
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
Play
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
الأكثر مشاهدة
عشرين
Play
عشرين
تشرين.. خيم الميدان وكراسي البرلمان - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-29
Play
تشرين.. خيم الميدان وكراسي البرلمان - الحلقة ٩ | الموسم 4
16:30 | 2025-05-29
Celebrity
Play
Celebrity
الممثل علي عصام - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-29
Play
الممثل علي عصام - الحلقة ٨ | الموسم 4
15:30 | 2025-05-29
اسرار الفلك
Play
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١ أيار الى ٦ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-29
Play
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١ أيار الى ٦ حزيران ٢٠٢٥ | 2025
13:00 | 2025-05-29
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-29
Play
نشرة ٢٩ آيار ٢٠٢٥ | 2025
12:45 | 2025-05-29
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
29-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-29
Play
29-05-2025 | 2025
12:30 | 2025-05-29
Live Talk
Play
Live Talk
الرسم التشكيلي من منظور الشباب - الحلقة ٤٠ | 2025
10:30 | 2025-05-29
Play
الرسم التشكيلي من منظور الشباب - الحلقة ٤٠ | 2025
10:30 | 2025-05-29
ناس وناس
Play
ناس وناس
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
Play
المنطقة الصناعية ميسان - الحلقة ٣٩ | الموسم 8
05:00 | 2025-05-29
مايك السومرية
Play
مايك السومرية
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
Play
رحاب العبودة، نائب سابق - الحلقة ٨ | season 1
15:00 | 2025-05-28
طل الصباح
Play
طل الصباح
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
Play
الأبراج - رسالة 28-5-2025 | 2025
00:30 | 2025-05-28
من الأخير
Play
من الأخير
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
Play
المدنيون.. رسائل الأسماك الى الحيتان - حلقة ١١ | الموسم 2
15:00 | 2025-05-27
اخترنا لك
اقتصادي يفصل مخاطر التضخم السلبي في العراق
04:19 | 2025-05-30
عالميا.. تراجع أسعار النفط في التعاملات المبكرة
02:58 | 2025-05-30
انخفاض أسعار صرف الدولار في العراق اليوم
03:35 | 2025-05-29
الحكومة تخطط لإعادة هيكلة المصارف: الرافدين والرشيد في صميم التحول الرقمي!
03:00 | 2025-05-29
انطلاق فعاليات معرض النجف الدولي: فرص جديدة للتجارة والتعاون الإقليمي
01:00 | 2025-05-29
أسعار النفط ترتفع بعد حكم قضائي امريكي ضد ترامب
00:59 | 2025-05-29

أبراج

على السومرية

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2025
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Android
Apple
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2025 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.