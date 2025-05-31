إليك أسعار الذهب في الأسواق العراقية اليوم

وسجلت أسعار الذهب، في أسواق الجملة ب‍‍‍ في العاصمة ‍‍ ، سعر بيع للمثقال الواحد عيار 21 من الخليجي والتركي والأوربي 658 الف دينار، وسعر الشراء 647 دينار، أما سعر بيع المثقال الواحد عيار 21 من الذهب سجل عند 628 الف دينار، وبلغ سعر الشراء 624 الفاً.وفي محال الصاغة، فإن سعر بيع مثقال الذهب الخليجي عيار 21 يتراوح بين 660 الف و 670 ألفاً ، البيع مثقال الذهب العراقي بين 630 الفا و 640 الف دينار .