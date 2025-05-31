الدولار يسجل انخفاضاً مع اغلاق البورصة في بداية الاسبوع

وانخفضت اسعار الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141150 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 141550 دينارا مقابل 100 دولار.أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في انخفضت حيث بلغ سعر البيع 142250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 140250 دينارا مقابل 100 دولار.