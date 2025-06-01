النفط تعلن توقيع عقد حفر أول بئر استكشافي بصلاح الدين

وأكد عبدالغني في بيان ورد لـ ، حرص الوزارة على "تعظيم الاحتياطات النفطية والغازية لتعزيز مكانة بين الدول المنتجة للنفط"، مبينا ان "الوزارة بتوقيع هذا العقد باشرت بتنفيذ البرنامج الحكومي لحفر 15 بئراً استكشافياً والتي ستنفذها الوزارة بالجهد الوطني بعد توفر التخصيصات المالية، وأن المشروع سيعظم من الاحتياطات النفطية والغازية للعراق" .وأضافت الوزارة، أنه "تم توقيع العقد بين العراقية وشركة الاستكشافات النفطية وشركة وحضرها وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج ومدير عام ومدير عام شركة الحفر العراقية ومدير عام دائرة المكامن وتطوير الحقول ووكيل مدير عام شركة الاستكشافات النفطية" .وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج إن "الوزارة لديها خطط لحفر الآبار الاستكشافية في وسط وجنوب وشمال البلاد وفي مختلف الرقع والحقول النفطية"، مشيرا الى ان "عمليات الحفر ستنفذ بالاعتماد على الجهد الوطني، وان التوقعات للبئر تؤشر وجود نفوط خفيفة وكميات من الغاز" .من جهته، قال مدير عام شركة الحفر العراقية حسن ان "عمليات الحفر ستكون لصالح شركة نفط الشمال، مشيرا الى ان "الهدف من الحفر هو لزيادة الاحتمالات الهيدروكربونية المتواجدة في منطقة الحفر وهو أول بئر يتم حفره بالمنطقة" .وقال مدير عام شركة نفط الشمال ان "توقيع العقد جاء تنفيذا للبرنامج الحكومي لتعزيز المخزون الهيدروكربوني لشركة نفط الشمال في "، مشيرا ان "الشركة ستقدم الدعم اللوجستي لإتمام عمليات الحفر بنجاح".