مجددا.. الدولار يعاود الارتفاع امام الدينار

– اقتصادي

ارتفعت أسعار صرف الدولار اليوم الاحد، امام الدينار مع إغلاق البورصتين الرئيسيتين.



سعر البيع: 142,250



سعر الشراء: 141,250



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سعر البيع: 141,000



سعر الشراء: 140,000



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سعر البيع: 142,250



سعر الشراء: 141.250

سعر البيع: 142,250سعر الشراء: 141,250سعر البيع: 141,000سعر الشراء: 140,000سعر البيع: 142,250سعر الشراء: 141.250