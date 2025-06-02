مؤشر حقوق العمال 2025.. تراجع تاريخي في المستويات ونتائج مثيرة عربيا وعراقيًا

ويصف مؤشر الحقوق العالمي الصادر عن للنقابات للعام 2025، انه "يكشف عن نتائج النظام الذي تم بناؤه بعد الحرب العالمية الثانية، والذي تأسس على الديمقراطية وحقوق النقابات والعدالة".ويقسم المؤشر البلدان وفق 5 مستويات، من المستوى الأول وهو المستوى الأفضل وصولا الى المستوى ما فوق الـ5، وتقع معظم البلدان العربية في المستويين الخامس وما فوق الخامس.يضم المستوى الأول والأفضل 7 بلدان فقط على رأسها ويشمل انتهاكات متفرقة للحقوق، اما الثاني يضم 23 دولة ويصنف بان انتهاكات متكررة للحقوق، ولا توجد أي دولة عربية في هذين المستويين.اما المستوى الثالث يضم 29 دولة، ويتصف بانتهاكات منتظمة للحقوق، وظهرت ضمنها والمغرب باعتبارها افضل دول عربية في المستوى، اما المستوى الرابع فيضم 41 دولة ويصنف بانتهاكات منهجية للحقوق ويضم من .اما المستوى الخامس يضم 39 دولة وتنصف بانها لا يوجد ضمان للحقوق فيها أساسا، وبينه 10 دول عربية من ضمنها ، اما المستوى ما فوق الخامس فيضم 12 دولة وفيها لا يوجد ضمان للحقوق بسبب انهيار القانون ويضم 6 دول عربية بين الـ12 دولة وهي ليبيا فلسطين والصومال.