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العراق يوقع مذكرة لإنشاء معمل حليب للأطفال
اقتصاد
2025-06-02 | 06:20
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
730 شوهد
السومرية نيوز
– اقتصاد
وقع
صندوق العراق
للتنمية مذكرة مع شركة "أجريوم كابيتل" البريطانية لغرض انشاء معمل حليب وإنتاج حليب الاطفال عالي الجودة في
العراق
وسد احتياج السوق العراقي.
وقال مدير
صندوق العراق
للتنمية
محمد النجار
في كلمة له خلال مؤتمر توقيع العقد، وحضرته
السومرية نيوز
، "قد يكون من
أصغر
المشاريع في
العراق
لكنه يمثل أهمية كبيرة لمستقبل شباب العراق بزيادة سنوية تصل إلى مليون شخص عراقي يولد سنوياً".
وأضاف
النجار
، أن "هناك العديد من الماركات التي استيرادها لكن الكثير منها ليست ذو قيمة عالية فهذا المشروع جاء في صحة اطفال العراق وسيتم استخدام المواد الأولية العراقية بماركة متميزة وسيحتوي الكثير من القيمة الغذائية للأطفال".
من جهته، أوضح المدير الإداري لشركة "أجريوم كابيتل" رود باسيت، أن "العمل سيكون متقدما، وسنلبي احتياج بنسبة ٨٠ إلى ٨٥ ٪ "، مبينا ان "المشروع سيكون بمبلغ اكثر من ٢٠٠ مليون دولار".
وتابع أنه "من أهداف الشركة تعزيز قيم النزاهة والأمانة ونوفر للأطفال افضل غذاء لتأمين حياتهم"، معتبرا إياه "أول مشروع في العراق وسيتم
بعدها
انشاء مشاريع أخرى في العراق لشركتنا".
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