العراق يوقع مذكرة لإنشاء معمل حليب للأطفال

وقال مدير للتنمية في كلمة له خلال مؤتمر توقيع العقد، وحضرته ، "قد يكون من المشاريع في لكنه يمثل أهمية كبيرة لمستقبل شباب العراق بزيادة سنوية تصل إلى مليون شخص عراقي يولد سنوياً".وأضاف ، أن "هناك العديد من الماركات التي استيرادها لكن الكثير منها ليست ذو قيمة عالية فهذا المشروع جاء في صحة اطفال العراق وسيتم استخدام المواد الأولية العراقية بماركة متميزة وسيحتوي الكثير من القيمة الغذائية للأطفال".من جهته، أوضح المدير الإداري لشركة "أجريوم كابيتل" رود باسيت، أن "العمل سيكون متقدما، وسنلبي احتياج بنسبة ٨٠ إلى ٨٥ ٪؜ "، مبينا ان "المشروع سيكون بمبلغ اكثر من ٢٠٠ مليون دولار".وتابع أنه "من أهداف الشركة تعزيز قيم النزاهة والأمانة ونوفر للأطفال افضل غذاء لتأمين حياتهم"، معتبرا إياه "أول مشروع في العراق وسيتم انشاء مشاريع أخرى في العراق لشركتنا".