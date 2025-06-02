"خلال سنوات ستختفي بضائعنا من العراق".. ايران قلقة من فقدان سوقها التصديري

وقال نائب مدير الترويج التجاري الدولي في المنظمة، امير قنبري، ان "الاتجاه المتزايد للانتاج المحلي للعراق يجعل من المتوقع أنه في السنوات المقبلة، لن يكون للبضائع الإيرانية سوق في هذا البلد"، مشددا على انه "ينبغي للصناعيين النظر في الإنتاج عالي الجودة للحفاظ على سوق التصدير هذه".وأضاف ان "زيادة الناتج المحلي الإجمالي يؤدي إلى تحسين وضع شعب هذا البلد، وتحسين جودة السلع المصنعة ضروري للحفاظ على سوق التصدير في ".واعتبر ان حوكمة الأعمال في غير صحيحة وتحتاج إلى إصلاح، مضيفاً إن "إقرار قوانين مختلفة أمر مزعج لشركات القطاع الخاص".