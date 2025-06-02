الرشيد يباشر بدفع الفوائد المالية لهذه الفئة



ـ اقتصاد





أعلن ، اليوم الاثنين، عن المباشرة بدفع الفوائد نصف السنوية الثالثة للمستحقين من حملة سندات الإعمار الإصدارية الثانية.



وذكر المصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "عملية دفع الفوائد تأتي ضمن التزام المصرف بالجدول الزمني المحدد لتعزيز ثقة المستثمرين في النظام المالي".



وتابع، ان "هذه الخطوة مساندة لجهود لتنشيط السوق المالية المحلية وتشجيع المواطنين على الاستثمار في أدوات الدين الحكومي ذات العوائد المجزية والمخاطر ".