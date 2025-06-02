ارتفاع بأسعار الذهب

وبلغ السعر في المعاملات الفورية إلى 3309.89 دولار للأونصة.وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.6% لتسجل 3333.30 دولار، فيما انخفض مؤشر الدولار 0.1% مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى".ويشهد العالم اضطراباً في أسعار بعض المعادن ومنها الذهب، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي مؤخراً عزمه "رفع الرسوم على واردات الصلب والألمنيوم من 25% إلى 50%"، مما دفع إلى التحذير بأن أوروبا تستعد للرد.