النفط يتراجع.. عوامل الارتفاع متوافرة لكن أوبك "افسدتها"

وانخفضت 23 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 65.40 دولار، في حين انخفض خام غرب الوسيط الأمريكي 25 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 63.16 دولار للبرميل.وارتفعت الخامان القياسيان نحو 2% يوم الثلاثاء إلى أعلى مستوى في أسبوعين، مدفوعين بمخاوف بشأن تعطل الإمدادات بسبب حرائق الغابات في كندا والتوقعات بأن سترفض مقترح الاتفاق النووي الأمريكي الرئيسي لتخفيف العقوبات على الدولة المنتجة للنفط الرئيسية.وقال تسويوشي أوينو، كبير الاقتصاديين في معهد إن إل آي للأبحاث: "على الرغم من المخاوف بشأن الإمدادات الكندية وتوقف المحادثات النووية بين إيران والولايات المتحدة، فإن أسواق النفط تكافح من أجل توسيع مكاسبها"، مضيفًا أن زيادات أوبك+ تحد من الارتفاع.واتفقت بلس المنتجة للنفط على مواصلة زيادات الإنتاج بحصة جديدة في يوليو/تموز المقبل بمقدار 411 ألف برميل يوميا، في مسعى لاستعادة حصتها في السوق ومعاقبة من تجاوزوا حصص الإنتاج المقررة.