ما سر تبرع بيل غيتس بمعظم ثروته إلى أفريقيا؟

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها غيتس (69 عامًا) في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.وأكد غيتس، من مقر ، أن "إطلاق الإمكانات البشرية، عبر والتعليم، كفيلٌ بأن يضع كل بلد في القارة الأفريقية على طريق الرخاء".ويأتي هذا الإعلان بعد كشف غيتس الشهر الماضي عن نيته التبرع بنسبة 99% من ثروته، التي يُقدر أن تصل إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2045، وهو الموعد المخطط لإنهاء "مؤسسة غيتس" لأعمالها الخيرية.وقال غيتس: "تعهّدتُ مؤخراً بالتبرّع بثروتي على مدى العشرين عاماً المقبلة. معظم هذه الأموال ستوجه لمساعدتكم في مجابهة التحديات هنا في أفريقيا".كما دعا غيتس المبتكرين الشباب في أفريقيا إلى استغلال تقنيات لتطوير حلول مبتكرة تساهم في تحسين خدمات الرعاية الصحية في القارة.