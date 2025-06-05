عالميا.. انخفاض أسعار النفط بفعل ارتفاع المخزون الأمريكي

وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت ، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب الوسيط" لشهر يوليو المقبل بنسبة 0.32% إلى 62.65 دولار للبرميل.فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج " " لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.11% إلى 64.79 دولار للبرميل.وأغلقت أسعار النفط أمس على انخفاض بنسبة 1% بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن مخزونات البنزين والمقطرات في نمت أكثر من المتوقع، مما ضعف الطلب في الاقتصاد الأمريكي.ومما زاد من ضعف السوق أن ، خفضت أسعارها لشحنات الخام إلى المشترين الآسيويين في يوليو المقبل إلى أدنى مستوى لها تقريبا في أربع سنوات.وقال محللون في بنك ANZ في مذكرة: "بينما كان الانخفاض (السعودي) أقل من المتوقع، فإنه يشير إلى ضعف الطلب على الرغم من دخول السوق فترة ذروة الطلب".ويأتي خفض السعودية لأسعار النفط في أعقاب قرار "أوبك+" خلال نهاية الأسبوع بزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا لشهر يوليو المقبل.