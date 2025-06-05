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عالميا.. انخفاض أسعار النفط بفعل ارتفاع المخزون الأمريكي
اقتصاد
2025-06-05 | 03:19
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
155 شوهد
السومرية نيوز
ـ اقتصاد
تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الخميس بعد زيادة مخزونات البنزين والديزل في
الولايات المتحدة
، وخفض
السعودية
أسعارها لشهر يوليو المقبل للمشترين الآسيويين.
وبحلول الساعة 09:05 بتوقيت
موسكو
، انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب
تكساس
الوسيط" لشهر يوليو المقبل بنسبة 0.32% إلى 62.65 دولار للبرميل.
فيما تراجعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "
برنت
" لشهر أغسطس المقبل بنسبة 0.11% إلى 64.79 دولار للبرميل.
وأغلقت أسعار النفط أمس على انخفاض بنسبة 1% بعد أن أظهرت بيانات رسمية أن مخزونات البنزين والمقطرات في
الولايات المتحدة
نمت أكثر من المتوقع، مما
يعكس
ضعف الطلب في الاقتصاد الأمريكي.
ومما زاد من ضعف السوق أن
السعودية
، خفضت أسعارها لشحنات الخام إلى المشترين الآسيويين في يوليو المقبل إلى أدنى مستوى لها تقريبا في أربع سنوات.
وقال محللون في بنك ANZ في مذكرة: "بينما كان الانخفاض (السعودي) أقل من المتوقع، فإنه يشير إلى ضعف الطلب على الرغم من دخول السوق فترة ذروة الطلب".
ويأتي خفض السعودية لأسعار النفط في أعقاب قرار "أوبك+" خلال
عطلة
نهاية الأسبوع بزيادة الإنتاج بمقدار 411 ألف برميل يوميا لشهر يوليو المقبل.
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