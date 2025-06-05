الفضة تصل أعلى مستوى منذ 2012

وبحلول الساعة 14:18 بتوقيت ، ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة لشهر يوليو بنسبة 4.28% إلى 36.13 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوى منذ 2012.فيما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل بمقدار 27.30 دولار أو بنسبة 0.8% إلى 3426.50 دولار للأونصة.