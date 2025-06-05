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الفضة تصل أعلى مستوى منذ 2012
اقتصاد
2025-06-05 | 08:32
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
300 شوهد
قفزت أسعار الفضة بأكثر من 4% في تعاملات اليوم الخميس متجاوزة مستوى 36 دولارا للأونصة، للمرة الأولى منذ عام 2012.
وبحلول الساعة 14:18 بتوقيت
موسكو
، ارتفع سعر العقود الآجلة للفضة لشهر يوليو بنسبة 4.28% إلى 36.13 دولار للأونصة، مسجلة أعلى مستوى منذ 2012.
فيما صعدت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل بمقدار 27.30 دولار أو بنسبة 0.8% إلى 3426.50 دولار للأونصة.
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