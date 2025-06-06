تراجع أسعار الغذاء العالمية في ايار

وسجّل مؤشر لأسعار الغذاء، الذي يتابع شهرياً أسعار السلع الغذائية الأكثر تداولاً على المستوى العالمي، بلغت 127.7 نقطة في مايو، منخفضاً بنسبة 0.8 بالمئة مقارنة بشهر أبريل.وعلى الرغم من هذا الانخفاض الشهري، تبقى قراءة مايو أعلى بنحو 6 بالمئة مقارنة بنفس الشهر من العام 2023، لكنها لا تزال أقل بنسبة 20 بالمئة من الذروة التي بلغها المؤشر في مارس 2022، بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي تسببت في اضطراب كبير في أسواق الحبوب العالمية، حيث تعد وأوكرانيا من كبار موردي القمح والذرة وزيت دوار الشمس.قالت الفاو إن مؤشر الحبوب انخفض بنسبة 1.8 بالمئة على أساس شهري، نتيجة انخفاض أسعار الذرة العالمية.وقد ساهمت وفرة الإنتاج في أميركا الجنوبية، وخاصة من والبرازيل، بالإضافة إلى توقعات بمحصول قياسي من الذرة في ، في دفع الأسعار إلى الانخفاض.كما تراجعت أسعار القمح بفعل تحسن ظروف المحاصيل في عدد من الدول المنتجة في نصف الكرة الشمالي، خاصة في أوروبا والولايات المتحدة، ما أدى إلى انحسار المخاوف المرتبطة بالإمدادات في المدى القصير.في المقابل، ارتفعت أسعار الأرز بنسبة 1.4 بالمئة خلال نفس الفترة، بدعم من الطلب القوي على الأصناف العطرية وتقلبات أسعار العملات في بعض البلدان المستوردة.