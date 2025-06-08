العملة المطبوعة في العراق في ادنى مستوى منذ عام

وبحسب اخر بيانات للعملة المصدرة في في شهر نيسان 2025، فتبلغ قيمة العملة المصدرة "المطبوعة" 98.4 تريليون دينار عراقي، انخفاضا من 99.8 تريليون دينار عراقي في شهر اذار 2025.وتعد قيمة الأموال المصدرة في العراق هذه، هي الأدنى منذ عامين وتحديدا منذ اذار 2024، عندما بلغت الأموال المصدرة 98.3 تريليون دينار عراقي.وكانت قيمة الأموال المصدرة في العراق قد ارتفعت الى اكثر من 100 تريليون دينار ابتداء من أيار 2024 ولغاية كانون الثاني 2025 قبل ان تعود للانخفاض تدريجيا تحت الـ100 تريليون دينار.