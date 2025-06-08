"الإسرائيلي" بصدارة قائمة "النفايات العالمية".. ماذا عن العراقي؟

ويُقارن مؤشر النفايات العالمي إدارة النفايات في الدول الأعضاء الـ 38 في فقط، حيث تصدرت كاعلى دولة في انتاج النفايات للفرد الواحد، وبلغ 650 كيلوغراما في السنة الواحدة، فيما يتم دفن 524 كيلوغراما أي 80% من النفايات، وهي اعلى نسبة نفايات تدفن في جميع الدول التي شملها التحليل، بينما لا يعاد تدوير سوى 49 كيلوغراما، ويتم حرق 9 كيلوغرامات.بالمقابل، جاءت بالمرتبة الأخيرة كاقل دولة انتاجا للنفايات من كل فرد واحد، حيث بلغت 326 كيلوغراما لكل فرد سنويًا، يعاد تدوير 63 كغم منها، وتدفن 3 كغم، وتحرق النسبة الأكبر 245 كغم.وبالمقارنة مع ، فينتج الفرد العراقي 1.5 كيلوغرام من النفايات يوميا، ما يعني 547 كغم سنويًا من كل فرد، ما يجعله اقل من الفرد الإسرائيلي والامريكي والألماني والاسترالي والبلغاري والنرويجي والدنماركي، لكنه اعلى من الياباني والهنغاري والاسباني والمكسيكي والبرتغالي والبولندي والبريطاني والكوري الجنوبي.