ارتفاع جديد لأسعار النفط

وسجل 67.36 دولاراً للبرميل. وبلغ سعر الخام الأمريكي 65.60 دولاراً للبرميل، وكان قد أغلق أمس عند 65.29 دولاراً للبرميل.وصباح اليوم، سجلت أسعار النفط ارتفاعا مع انتظار المشاركين في السوق نتائج المحادثات بين والصين والتي قد تمهد الطريق لتخفيف التوترات التجارية وتحسين الطلب على الوقود.وسجل خام صباح الثلاثاء، 67.16 دولاراً للبرميل الواحد.