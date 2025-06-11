في البورصة المسائية.. هذه أسعار الدولار ببغداد

استقرت أسعار صرف الدولار في أسواق العاصمة ، مساء اليوم الأربعاء، مع إغلاق البورصة.

وشهدت أسعار الدولار استقرارا مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية، مسجلة 141,350 ديناراً لكل 100 دولار، وهي نفس الأسعار التي سُجلت صباح اليوم.



أما أسعار البيع في مكاتب الصيرفة بالأسواق المحلية في استقرت أيضاً، إذ بلغ سعر البيع 142,250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 140,250 ديناراً.