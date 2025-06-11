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خلت من العربية.. قائمة بأكبر 10 دول مصدرة للملابس
اقتصاد
2025-06-11 | 11:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
303 شوهد
يشهد سوق الملابس العالمي انتعاشًا ملحوظًا بعد جائحة كوفيد-19، ويُقدّر أن يصل حجمه إلى أكثر من 1.8 تريليون دولار في عام 2025، وهو ما يعادل 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ووفقًا لمنصة "ستاتيستا"، يُتوقع أن يستمر هذا النمو بمعدل سنوي مركب يبلغ 2.64% بين عامي 2025 و2029، مدفوعًا بارتفاع ملحوظ في معدلات الاستهلاك العالمي.
وبحسب المنصة ذاتها، ارتفع استهلاك الملابس عالميا بنسبة 60% مقارنة بما كان عليه قبل 20 عامًا، مع توقعات بزيادة إضافية بنسبة 63% بحلول عام 2030، حسب بيانات "يونيفورم ماركت".
وتُظهر بيانات 2025 أن قطاع الأزياء يوظف نحو 430 مليون شخص من أصل 3.62 مليارات عامل في العالم، بما يعادل 11.9% من إجمالي القوى العاملة العالمية، وهو ما يبرز دوره الاقتصادي والاجتماعي كمحرك رئيسي للوظائف في العالم.
وتؤكد الإحصاءات أن التسوق الرقمي بات هو القاعدة، إذ أفاد 82% من المتسوقين بين 26 و35 عامًا بأنهم اشتروا ملابس
عبر الإنترنت
خلال السنة الماضية، في حين بلغت النسبة 80% لدى الفئة العمرية بين 36 و45 عامًا.
ووفقًا لمنصة "يونيفورم ماركت"، جاءت
الولايات المتحدة
في الصدارة كأكبر سوق عالمي بقيمة 365.7 مليار دولار، مع إنفاق شهري متوسط للأسرة يُقدّر بـ162 دولارًا على الملابس. تلتها
الصين
بـ313.8 مليار دولار، ثم الهند بـ101.4 مليار دولار.
وفي ما يلي القائمة الكاملة:
الولايات المتحدة: 365.7 مليار دولار.
الصين: 313.8 مليار دولار.
الهند: 101.4 مليار دولار.
اليابان
: 87 مليار دولار.
المملكة المتحدة: 82.9 مليار دولار.
ألمانيا
: 72.6 مليار دولار.
إيطاليا
: 57.9 مليار دولار.
فرنسا
: 40 مليار دولار.
كندا: 39.7 مليار دولار.
كوريا الجنوبية
: 39.1 مليار دولار.
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