خلت من العربية.. قائمة بأكبر 10 دول مصدرة للملابس

وبحسب المنصة ذاتها، ارتفع استهلاك الملابس عالميا بنسبة 60% مقارنة بما كان عليه قبل 20 عامًا، مع توقعات بزيادة إضافية بنسبة 63% بحلول عام 2030، حسب بيانات "يونيفورم ماركت".وتُظهر بيانات 2025 أن قطاع الأزياء يوظف نحو 430 مليون شخص من أصل 3.62 مليارات عامل في العالم، بما يعادل 11.9% من إجمالي القوى العاملة العالمية، وهو ما يبرز دوره الاقتصادي والاجتماعي كمحرك رئيسي للوظائف في العالم.وتؤكد الإحصاءات أن التسوق الرقمي بات هو القاعدة، إذ أفاد 82% من المتسوقين بين 26 و35 عامًا بأنهم اشتروا ملابس خلال السنة الماضية، في حين بلغت النسبة 80% لدى الفئة العمرية بين 36 و45 عامًا.ووفقًا لمنصة "يونيفورم ماركت"، جاءت في الصدارة كأكبر سوق عالمي بقيمة 365.7 مليار دولار، مع إنفاق شهري متوسط للأسرة يُقدّر بـ162 دولارًا على الملابس. تلتها بـ313.8 مليار دولار، ثم الهند بـ101.4 مليار دولار.وفي ما يلي القائمة الكاملة:الولايات المتحدة: 365.7 مليار دولار.الصين: 313.8 مليار دولار.الهند: 101.4 مليار دولار.: 87 مليار دولار.المملكة المتحدة: 82.9 مليار دولار.: 72.6 مليار دولار.: 57.9 مليار دولار.: 40 مليار دولار.كندا: 39.7 مليار دولار.: 39.1 مليار دولار.