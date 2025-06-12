أسعار النفط تعود ادراجها بعد "هبّة القلق" في الشرق الاوسط

وانخفضت 30 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 69.47 دولار للبرميل في حين انخفض خام غرب الوسيط الأمريكي 23 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 67.92 دولار للبرميل.وفي اليوم السابق، ارتفع وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4% إلى أعلى مستوياتهما منذ أوائل أبريل، فيما قال الرئيس الأمريكي إن تُحرّك قواتها لأن الشرق الأوسط "قد يكون مكانًا خطيرًا"، وأن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.أثار تصاعد التوتر مع احتمال انقطاع إمدادات النفط، ومن المقرر أن يجتمع الطرفان يوم الأحد، فيما قال ، مدير أبحاث التعدين والسلع الطاقية في بنك الكومنولث : "كان بعض الارتفاع في أسعار النفط الذي دفع خام إلى ما يزيد عن 70 دولارًا للبرميل مبالغًا فيه، لم تُحدد الولايات المتحدة أي تهديد محدد بهجوم إيراني".واوضح أن "التراجع (في السعر) أمر منطقي، ولكن القسط الجيوسياسي الذي يبقي على خام برنت فوق 65 دولارا للبرميل من المرجح أن يستمر حتى تتضح الرؤية بشأن المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران".