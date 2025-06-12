ارتفاع ملحوظ في أسعار صرف الدولار بالعراق اليوم

وارتفعت اسعار الدولار في بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 141700 دينار عراقي مقابل 100 دولار.اما اسعار البيع في مجال الصيرفة بالأسواق المحلية في ارتفعت ايضا، حيث بلغ سعر البيع 142750 ديناراً عراقياً مقابل 100 دولار، وبلغ الشراء 140750 ديناراً مقابل 100 دولار.وكان ، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.