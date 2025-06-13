أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى خلال شهرين

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6 % إلى أعلى مستوى خلال أكثر من شهرين اليوم الجمعة، بعد قصف "إسرائيلي" استهدف .

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وارتفعت 3.91 دولار، أي 5.64 %لتصل إلى 73.27 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب الوسيط الأمريكي 4.09 دولار، أي 6.01%إلى 72.13 دولار للبرميل الساعة 0146 بتوقيت غرينتش. وبدأ الجيش "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، بقصف وسماع دوي عدة انفجارات في .