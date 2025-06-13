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أسعار النفط ترتفع لأعلى مستوى خلال شهرين
اقتصاد
2025-06-12 | 21:34
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
المصدر:
وكالات
1,010 شوهد
ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 6 % إلى أعلى مستوى خلال أكثر من شهرين اليوم الجمعة، بعد قصف "إسرائيلي" استهدف
إيران
.
وارتفعت
العقود الآجلة لخام برنت
3.91 دولار، أي 5.64 %لتصل إلى 73.27 دولار للبرميل.
كما ارتفع خام غرب
تكساس
الوسيط الأمريكي 4.09 دولار، أي 6.01%إلى 72.13 دولار للبرميل الساعة 0146 بتوقيت غرينتش.
وبدأ الجيش "الإسرائيلي"، فجر اليوم الجمعة، بقصف
إيران
وسماع دوي عدة انفجارات في
طهران
.
>>
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