أسعار نفط البصرة بأعلى مستوى منذ شهرين

نيوز-اقتصاد



تحوم أسعار النفط العراقي منذ يومين باعلى مستوى لها منذ شهرين، حيث تجاوزت أسعار خام المتوسط والثقيل حاجز الـ70 دولارا للبرميل لأول مرة منذ شهر نيسان، أي اكثر من 75 يوما.







وفي اخر تحديث بلغ سعر خام المتوسط 72.8 دولار للبرميل، لأول مرة منذ 3 نيسان الماضي عندما كان سعر البرميل 73 دولارا قبل ان ينخفض تدريجيا الى مستوى الـ60 دولارا للبرميل.



اما خام البصرة الثقيل فبلغ 70.02 دولار للبرميل لأول مرة منذ شهرين أيضا، وذلك بعد التصعيد الإيراني الإسرائيلي.

وفي اخر تحديث بلغ سعر خام المتوسط 72.8 دولار للبرميل، لأول مرة منذ 3 نيسان الماضي عندما كان سعر البرميل 73 دولارا قبل ان ينخفض تدريجيا الى مستوى الـ60 دولارا للبرميل.اما خام البصرة الثقيل فبلغ 70.02 دولار للبرميل لأول مرة منذ شهرين أيضا، وذلك بعد التصعيد الإيراني الإسرائيلي.