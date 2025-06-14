سعر جديد للدولار في بورصة بغداد

وتراجع سعر صرف الدولار مع إغلاق بورصتي الكفاح والحارثية في ، ليسجل 144,150 ديناراً مقابل 100 دولار، بعد أن كان قد بلغ صباح اليوم 145,000 دينار مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 145,250 ديناراً مقابل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 143,250 ديناراً مقابل 100 دولار.