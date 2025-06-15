الدولار يواصل التراجع.. سعر جديد في بغداد

وانخفضت أسعار الدولار مع اغلاق بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 143500 دينار مقابل 100 دولار، فيما سجلت صباح هذا اليوم 144400 دينار مقابل 100 دولار.أما أسعار البيع في محال الصرافة بالأسواق المحلية في انخفضت أيضاً، حيث بلغ سعر البيع 144500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 142500 دنيار مقابل 100 دولار.